Coraz więcej osób chce ubezpieczyć mieszkanie

Po pożarze bloku w Ząbkach, szczecinianie przypomnieli sobie o tym, że warto ubezpieczyć mieszkanie. Firmy ubezpieczeniowe przyznają, że zainteresowanie w ostatnich dniach gwałtownie wzrosło.

- Ludzie zaczynają dopuszczać do siebie myśl, że to może spotkać każdego - wyjaśnia Paweł Skotnicki, ekspert ubezpieczeniowy. - Zaczynają myśleć o tym, co wcześniej nie było na pierwszym planie i rozumieją też, że niewielkim kosztem można przerzucić ryzyko na ubezpieczyciela, aby nie martwić się tym, czym dzisiaj wielu mieszkańców tamtego feralnego bloku będzie się martwiło przez kolejne miesiące.





- Częstym błędem przy zakupie ubezpieczenia jest niedoszacowanie wartości swojej nieruchomości - dodaje Skotnicki. - Ta suma ubezpieczenia, czyli ta maksymalna suma do wypłaty powinna być adekwatna do dzisiejszej rynkowej wartości tej nieruchomości. Nie chodzi o to, żeby liczyć na to, że a jaka jest szansa na szkodę całkowitą. Dla człowieka statystyka nie ma znaczenia, ponieważ to zawsze może być on.





Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Po pożarze bloku w Ząbkach szczecinianie przypomnieli sobie o tym, że warto ubezpieczyć mieszkanie. Firmy ubezpieczeniowe przyznają, że zainteresowanie w ostatnich dniach gwałtownie wzrosło.W pożarze bloku w Ząbkach zniszczonych zostało 211 lokali, które były domem dla ponad pięciuset osób.