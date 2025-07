"Fonosfera" RS zaprasza na reportaż pt. Gryficki Harvard

Obchody 80-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Gryficach. Mat szkoły.

To jedna z 16 najstarszych szkół ponadpodstawowych w województwie zachodniopomorskim. W 1945 roku powołano do życia Państwowe Gimnazjum i Liceum w Gryficach.

Obecnie jest to Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego i właśnie obchodzi 80-lecie istnienia. To nie tylko jubileusz szkoły, ale i święto pokoleń uczniów, absolwentów, i nauczycieli.



- Bardzo dobrze pamiętam maturę. To było święto miasta. W jednym dni zdawaliśmy pięć przedmiotów; wszystkie! Matura nie była tak rozciągnięta jak obecnie. Pamiętam wszystkie pytania. Pamiętam temat języka polskiego, chociaż to było 72 lata temu - wspomina Wanda Przybylska.



Zapraszamy do wysłuchania reportażu Anny Kolmer zatytułowanego „Gryficki Harvard” w realizacji dźwiękowej Aleksandry Mazur-Woronieckiej.



Premiera w czwartek po godz. 21 w audycji "Fonosfera".



Edycja tekstu: Jacek Rujna