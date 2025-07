Małe stoiska, wielkie marzenia [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Młodzi sprzedawcy oferują lemoniadę na ulicach Szczecina. Wakacje dla niektórych nastolatków to okazja, żeby zarobić pierwsze własne pieniądze.

Jednym z takich sposobów jest, np. sprzedawanie napojów w różnych miejscach. - Sprzedaję lemoniadę o różnych smakach. Chciałem trochę zarobić na wakacje - tłumaczy młody chłopiec.



- Po prostu go naszło, że w tym roku chce stanąć z lemoniadą - mówi mama chłopca.



Szczecinianie chwalą inicjatywę. - Świetny pomysł. Na sam początek, naprawdę. - Pewno nas uczy szacunku do pieniądza - oceniają.



Czy dozwolone jest sprzedawanie lemoniady na chodniku przez osoby nieletnie? - Brak jest jednoznacznych przepisów, które prowadziłyby do wniosku, że taka aktywność jest nielegalna, pod warunkiem, że jest to działalność drobna, niezorganizowana i odbywa się pod okiem rodziców czy też opiekunów, którzy czuwają nad bezpieczeństwem i przestrzeganiem porządku - wyjaśnia adwokat Jacek Kępski.



Pamiętać należy o korzystaniu wyłącznie z wody pitnej, świeżych składników i jednorazowych naczyń. Sprzedaż można prowadzić tylko pod nadzorem osób dorosłych.