Kontrole na granicach, a wokół wiele tras rowerowych [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Od poniedziałku trwają kontrole na granicy Polski z Niemcami. Ruch graniczny to także turystka rowerowa. W regionie jest wiele transgranicznych tras, a rowerzyści nie zawsze wiedzą, gdzie mogą legalnie przekroczyć granicę.

Większość z nich wybiera przejście w Buku. - Nie kontrolowali, ale jak się zatrzymałam tutaj, rękę pokazałam, ok. Oczywiście ja też nie przekraczam granicy, gdzie nie mogę, bo po prostu jeżdżę na drogach rowerowych. Jeżdżę od 20 lat. Jeżeli mnie przepuszczą, to nic się nie zmienia. Jeżeli nie przepuszczą, to się dużo zmienia. Panowie są mili i przepuszczają. Życzymy sobie, żeby to jak najszybciej się zmieniło, że rowerzyści nie są niebezpieczni dla państwa jednego ani drugiego - mówi jedna z rowerzystek.



- Kontrola graniczna obowiązuje na wjazd do Polski, ale ruch z Polski do Niemiec musi też się odbywać właśnie w tych 19 miejscach wskazanych w województwie zachodniopomorskim - mówi podporucznik Straży Granicznej Katarzyna Przybył, rzecznik prasowy Morskiego Działu Straży Granicznej w Gdańsku.



Według nowych zasad, nie można przekraczać granicy rowerem poza miejscami kontrolowanymi przez Straż Graniczną. Ograniczenia, zgodnie z decyzją rządu, potrwają przynajmniej do 5 sierpnia.



