Kibice i piłkarze jednym głosem: Nie ma miejsca na dyskryminację

Rasistowskie wpisy o nowych zawodnikach Pogoni Szczecin nie umknęły władzom klubu. Komentarze dotyczące pochodzenia i koloru skóry piłkarzy pojawiły się pod postami na mediach społecznościowych Pogoni.

Z apelem do kibiców zwrócił się kapitan zespołu - Kamil Grosicki, a władze zespołu oświadczyły, że obejmą internetowych hejterów zakazem stadionowym.



Kibice granatowo-bordowych mówią jasno: w naszej drużynie nie ma miejsca na dyskryminację. - Jest to bardzo niesportowe zachowanie. Myślę, że powinniśmy z tym walczyć, nie powinniśmy do tego dopuszczać. Powinniśmy piłkarzy z zagranicy traktować jak swoich, bo grają dla naszego klubu, reprezentują nasze barwy, więc my jesteśmy 100 procent za nimi - mówi jedna z fanek.



Sami piłkarze Pogoni również nie są zadowoleni z postawy niektórych kibiców. Jak podkreślał Krzysztof Kamiński - bramkarz zespołu - wszyscy zawodnicy mogą liczyć na wsparcie swoich kolegów.



- Wszyscy jesteśmy jedną wielką rodziną i będziemy jeden za drugim stać. W każdej takiej sytuacji będziemy okazywać sobie wsparcie, bo tak to wygląda u nas wewnątrz zespołu. Jeden obok drugiego stoimy i wspieramy się - mówi Kamiński.



