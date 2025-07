RSnW: zapowiadane kary za zachowania rasistowskie

Rasistowskie komentarze w kierunku nowych zawodników Pogoni Szczecin i automatyczna reakcja władz klubu.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór" rozmawiali, czy dożywotnie zakazy wstępu na stadion są odpowiednią karą za szerzenie nienawiści na tle etnicznym.Jak wskazuje prezes Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej Maciej Mateńko, z rasizmem zmaga się większość klubów w Europie.- Kiedyś w różnych federacjach krajowych podczas spotkań ligowych nagminne było rzucanie chociażby bananów na boisko, ale UEFA i FIFA bardzo mocno reagują - również krajowe federacje - na tego typu zachowania. I te kary, myślę, w tej chwili odstraszają - ocenił.Władze Pogoni Szczecin zapowiedziały dożywotni zakaz wstępu na stadion, jako karę za rasistowskie komentarze. Jak mówi Andrzej Grabowski, dziennikarz z Programu Pierwszego Polskiego Radia - jest to odważny ruch.- Pytanie z drugiej strony, czy to nie jest być może za ostry ruch, bo jeśli chcemy edukować, to trzeba było dać na przykład zakaz na 10, 15, 20 lat i pozwolić temu człowiekowi przemyśleć swoje postępowanie. Trochę jakbyśmy eliminowali takiego człowieka z życia danej społeczności na zawsze - podkreślił.Nowi zawodnicy w barwach Pogoni pierwszy mecz zagrają w przyszły weekend.