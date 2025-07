Raport o terminalu kontenerowym. Świnoujścianie nadal sceptyczni

To się miastu nie opłaca - mówi część świnoujścian reagują o planach budowy terminalu kontenerowego. To reakcja na przedstawioną w czasie nadzwyczajnej sesji ekspertyzę. Ta wykazała m.in. szereg zagrożeń, które będą miały wpływ na życie i funkcjonowanie mieszkańców.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Zagrożenia w obszarze ruchu drogowego i oddziaływanie na turystykę - to obawy, jakie wyraża w związku z planami budowy Joanna Agatowska, prezydent Świnoujścia.- Wyjazd z portu kontenerowego będzie wchodził bezpośrednio w drogę S3. Cały odcinek od Świnoujścia do Szczecina to będzie prawdopodobnie podwójna ciągła, która będzie uniemożliwiała wyprzedzanie się samochodów, zabezpieczy jazdę tirów - mówi Agatowska.Przedstawiciel mieszkańców dzielnicy Warszów, przy której planowana jest inwestycja przyznaje, że ci na sprawę patrzą sceptycznie.- Czy 900 tysięcy złotych rocznie się opłaca miastu Świnoujście? Jeżeli z LNG miasto otrzymuje plus minus 60 milionów złotych, to zwyczajnie się Świnoujściu nie opłaca - mówi Tomasz Maślanka z zarządu osiedla Warszów.Ekspertyza stworzona przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR powstała na zlecenie miasta. Poza negatywami wskazuje, że port to szansa na gospodarczy rozwój kraju.O opinię na temat wyniku ekspertyzy poprosiliśmy także przedstawicieli Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Czekamy na komentarz.