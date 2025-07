Radni PiS mają pomysł na usprawnienie remontu na szczecińskich Pomorzanach

Radni klubu PiS mają odpowiedź na problem przeciągającego się remontu na szczecińskich Pomorzanach. Wykonawca remontu al. Powstańców Wielkopolskich złożył wniosek o przedłużenie prac drogowych o kolejny rok. To oznacza dodatkowe, nakładające się opóźnienia.

Zdaniem radnego Krzysztofa Romianowskiego miasto powinno być bardziej zaangażowane w kontrolę prac budowlanych.- Nadzór inwestorski, lepszy nadzór inwestorski powinien bezwzględnie być w tej sytuacji zastosowany i co może spotkać się z pewną wątpliwością, ale prace prowadzone na drugą zmianę i prace również prowadzone w weekendy - mówi Romianowski.Marcin Wiśniewski, wiceprezes grupy ZUE, czyli generalnego wykonawcy remontu na Pomorzanach tłumaczy, że prace są już prowadzone w systemie zmianowym, mimo tego, że nie zawsze podwykonawcy są chętni do pracy w soboty.- My cały czas pracujemy w sobotę i niedzielę. Pracujemy też na wydłużonych zmianach. To wszystko jest już wdrożone. Nie ma nic nowego w tym stwierdzeniu. My cały czas tak działamy - mówi Wiśniewski.Radni Prawa i Sprawiedliwości chcieliby też lepszej komunikacji między magistratem a mieszkańcami Pomorzan. Ich zdaniem, miasto powinno wcześniej informować o zmianach w organizacji ruchu na placu budowy.