Rozpoczyna się Festiwal Dwóch Jezior w Wałczu

W Wałczu zapowiada się weekend pełen atrakcji - na wodzie i nad wodę. Na promenadzie nad jeziorem Raduń rozpoczyna się 9. edycja Festiwalu Dwóch Jezior.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

To wydarzenie łączy wszystko to, co Wałcz ma do zaoferowania mieszkańcom i turystom, powiedziała dyrektorka Wałeckiego Centrum Kultury, Ewa Janicka-Olejnik.- Sama nazwa festiwalu pochodzi właśnie od tego, że Wałcz położony jest wśród jezior i łączy sporty wodne, muzykę i rekreację - mówi Janicka-Olejnik.W programie festiwalu w piątek między innymi: koncerty w amfiteatrze, Parada Gwiazd na Wałeckiej Alei Gwiazd Sportu, wieczór z szantami, koncert zespołu Brathanki i Noc DJów. A w sobotę od rana kolejne atrakcje, w tym konkurencje sportowe, także na wodzie.- Będą regaty smoczych łodzi, które też są taką wielką atrakcją tego festiwalu. Street workout na parkingu Wałeckiego Centrum Kultury będzie drift taxi, będzie można sobie podriftować w samochodach. Regaty złota szekla, one odbędą się na plaży przy jeziorze zamkowym - dodaje Janicka-Olejnik.Dokładny program Festiwalu jest dostępny na stronie internetowej