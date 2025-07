60 metrów brzegu, dwóch nurków i podwodne poszukiwanie. Gdzie są "Czaple"? [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Trwa trzecia próba odnalezienia rzeźby "Czaple" w szczecińskim jeziorze Rusałka.

Ważąca kilkaset kilogramów stanęła przy brzegu w 1975 roku i szybko zniknęła. Zostały po niej tylko zdjęcia i zeznania okolicznych mieszkańców, którzy twierdzą, że widzieli "Czaple" w wodzie.



Podwodne poszukiwania wraz z nurkami prowadzi policjant i historyk doktor Marek Łuczak.



- Tu wystawała z wody. Figura była postawiona, a później tam też wystawiała z wody przez jakiś czas. To mogło być 10 do 15 lat od temu - wspominała jedna z pań obserwujących poszukiwania.



- Mam taką długą, ponad dwumetrową sztycę. Dziubię nią w mule. Szukamy dużego, twardego obiektu, który będzie wyczuwalny tą sztycą. Jeśli on tutaj jest, to go znajdziemy. Na 100 proc. - zapewnił Tomasz Szustek, jeden z nurków.



- Widzialność w wodzie jest żadna, więc nurek tak naprawdę idzie po omacku. Jeżeli trafi tą rzeźbę, to jest. Jest też szansa, że ktoś ją zabrał. Liczymy się z tym. Natomiast rzeźba ważyła, według mnie, 350 kilo. To nie jest przedmiot, który można po prostu zabrać z sobą - dodał dr Marek Łuczak z Pomorskiego Towarzystwa Historycznego.



Autorką poszukiwanej rzeźby jest szczecińska artystka Anna Paszkiewicz.



Edycja tekstu: Jacek Rujna