Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Morskim w Świnoujściu [ZDJĘCIA]

W Świnoujściu trwają Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Morskim. Prawie stu uczestników z całego kraju zmaga się i w konkurencjach, i z panującą nad Bałtykiem pogodą.

17 stopni Celsjusza, silny wiatr i deszcz nie zniechęciły jednak do udziału w zawodach.- Uważam, że warunki są trudne, to są moje pierwsze zawody nadmorskie, ale jak najlepszy czas, jak najlepsze wyniki, co z tego będzie - mówi uczestnik.- Ja się zapytam o te wrażenia po pierwszej konkurencji - pyta reporterka Radia Szczecin.- Zadania są, uważam, wymagające. Nie dość, że trzeba być wysportowaną osobą, całkiem nieźle pływającą, to trzeba umieć jeszcze odnaleźć się w terenie - mówi uczestnik.- Sportowe ratownictwo wodne to jest część profilaktyki, ponieważ uczymy przede wszystkim jak zachowywać się w wodzie. Sportowe ratownictwo wodne to jest wąska grupa zawodników, no i za 7 lat będzie to sportowe ratownictwo na olimpiadzie, w związku z tym prawdopodobnie tutaj są nasi przyszli olimpijczycy - mówi prezes WOPR Paweł Błasiak.Ratownicy będą zmagać się na plaży jeszcze przez godzinę, a w niedzielę zawody można oglądać od godziny 8 do 17.