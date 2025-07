Poszukiwania rzeźby bez sukcesu

Nie udało się odnaleźć rzeźby "Czaple" w szczecińskim jeziorze Rusałka. Poszukiwał jej - ponownie - policjant i historyk nadkom. dr Marek Łuczak wraz z dwoma nurkami, Tomaszem Szustkiem i Łukaszem Istelskim.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Rzeźba stanęła nad akwenem w połowie lat 70. XX wieku i najprawdopodobniej bardzo szybko zniknęła. Możliwe, że została zepchnięta do wody - ważyła kilkaset kilogramów.Rzeźbę pamięta jedna z okolicznych mieszkanek.- Widziałam, jak pochylała się, zatapiała się. Najpierw była tu gdzieś tak w połowie Rusałki, a później była przeniesiona jak ta wysepka od amfiteatru, to na szczycie wysepki tak jakiś metr do dwóch metrów od szczytu - mówi szczecinianka.Rzeźbę "Czaple" stworzyła Anna Paszkiewicz, współautorka m.in. pomnika księcia Bogusława X i Anny Jagiellonki przy Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.Jak przekazał dr Łuczak, podczas sobotnich poszukiwań nurkowie oczyścili Rusałkę z zalegających na jej dnie śmieci - złomu, płozy sanek, dówch dużych betonowych śmietników i kamieni z uszkodzonego murku przy nabrzeżu.Policjant i historyk prosi mieszkańców miasta o podzielenie się zdjęciami akwenu z lat 70. XX wieku. Mogą być pomocne w dalszych poszukiwaniach rzeźby.