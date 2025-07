Pysznie i zdrowo w OFFMarinie [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Chleby na zakwasie, słodkości czy bułka ze śledziem - to wszystko znajdziemy na Szczecińskim Bazarze Smakoszy w OFF Marinie. Chętnych, by te przysmaki skosztować i kupić nie brakowało.

- Sery, wędliny, warzywa, owoce, wina, rękodzieło, jedzenie na miejscu, cała masa asortymentów dla gospodarstw domowych - wymienia Michał Haszkowski-Jakubów, organizator Szczecińskiego Bazarów Smakoszy. - To jest piękne miejsce, żeby przyjść i obkupić się na cały tydzień zdrowo i z możliwością pogadania z producentem.



- Mamy błogie bluzy z bawełny włoskiej oraz polskiej. - Mnóstwo kiełbas, wędlinek i miód. - Ale to jeszcze nie koniec zakupów, dopiero jesteśmy w połowie. - Mamy focaccia w trzech odsłonach, oliwki, rozmaryn, czosnek albo sól Maldone, chleby na zakwasie, jagodzianki, które już chwilowo znikają. - Chyba szósty rok tu przychodzimy albo siódmy, więc mamy swoje ulubione rzeczy i zależy, na co mamy smak. Czasami bardziej na rybę, czasami więcej warzywa. Co tydzień coś nowego - mówią zarówno wystawcy, jak i kupujący.



Kolejny bazar smakoszy za tydzień.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski