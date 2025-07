Szczeciński himalaista poszkodowany na Broad Peak. Trwa akcja ratunkowa

Trwa akcja ratunkowa na Broad Peak. Fot. Jarosław Łukaszewski.

Trwa akcja ratunkowa na Broad Peak. Szczeciński himalaista Waldemar Kowalewski został poszkodowany w wyniku zejścia lawiny na szczycie góry. Zdobywca dwunastu ośmiotysięczników ma złamaną nogę.

- Nad ranem dotarła do niego pomoc - mówi Krystian Kostecki, wspinacz, członek szczecińskiego Klubu Wysokogórskiego. - Jest tam trzech chłopaków z bazy pod K2, których ściągnął szef agencji, z którą Waldek często jeździ, Lela Peak Expeditions. Naprawdę stanęli na rzęsach, żeby udało się kogoś po prostu zmobilizować do wyjścia w górę. Szerpowie do nich dotarli gdzieś o 5 rano, a w tej chwili już są na wysokości 6124 metrów n.p.m. Ostatnio taką pinezkę nam wysyłał, więc poruszają się w dół.



Pochodzący ze Szczecina Kowalewski od 13 lat realizuje projekt zdobycia Korony Himalajów i Karakorum, czyli 14 głównych wierzchołków szczytów mających powyżej 8 tysięcy metrów. Do realizacji życiowego celu brakuje mu tylko położonych w Chinach Sziszapangmy (8013 m n.p.m.) i Czo Oju (8201 m n.p.m.). Gdyby udało mu się wejść na wszystkie 14 szczytów, zostałby czwartym Polakiem z takim osiągnięciem.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski