Szczecińska Rowerowa Pielgrzymka dotarła do Częstochowy

Przejechali ponad 600 kilometrów w niecały tydzień i dotarli na miejsce. Ponad 170 osób zakończyło Szczecińską Rowerową Pielgrzymkę na Jasną Górę.

- No to jest nie do opisania rzecz, szczególnie dla tych właśnie początkujących, którzy tam powiedzmy włożyli ten wysiłek i trud i uzyskali ten cel, stając przed obrazem. - Jak już się dojedzie do tej Częstochowy, to podziękowanie za to przeważnie szczęśliwą drogę i wyznanie tej intencji. - Mam nadzieję, że będę szczęśliwy, że dotrę na miejsce i będę mógł podziękować wtedy już pod obrazem - mówią pielgrzymi.



- Poznaliśmy się na rowerach. - Można by rzec, że to właśnie rower nas połączył. - Moim marzeniem zawsze było wziąć ślub na Jasnej Górze. - A jak wiemy, marzenia trzeba spełniać - mówią Sylwia i Zdzisław.





Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Ponad połowa uczestników po raz pierwszy, inni kilkanaście razy na dwóch kółkach, ale przed Cudownym Obrazem emocje towarzyszą wszystkim.Pielgrzymi Sylwia i Zdzisław tym razem bez rowerów, ale wieczorem zrealizują swoje marzenie.Trwają zapisy na Szczecińską Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę, która wyjdzie z nadmorskiego Pustkowa 25 lipca.