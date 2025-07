Co zrobić gdy ukąsi nas owad - podpowiadamy

Fot. Obraz xuuxuu z Pixabay

Osy, pszczoły i szerszenie dają nam się we znaki - jak co roku latem. Co zrobić, by złagodzić nieprzyjemne objawy związane z użądleniami tych owadów?





- Jeżeli jest nasilony świąd w miejscu ukąszenia, stosujemy domowe sposoby, schłodzenie miejsca, aby złagodzić ten świąd - mówi lekarz-alergolog z PUM-u w Szczecinie Iwona Poziomkowska-Gęsicka.



Jednak to nie wszystko w przypadku niektórych osób mogą się skończyć wstrząsem anafilaktycznym.



- Są to pacjenci z reakcją uogólnioną, czyli skóra i duszności, skóra i wymioty, skóra i spadek, ciśnienia czy utrata przytomności - dodaje Poziomkowska-Gęsicka.



Zaburzenia równowagi, bóle brzucha, przyspieszenie rytmu serca, duży obrzęk i ból to objawy, które powinny zapalić w naszej głowie czerwoną lampkę. To właśnie te symptomy mogą świadczyć o wystąpieniu wstrząsu anafilaktycznego. Ten wymaga natychmiastowej interwencji medycznej.



Edycja tekstu: Kamila Kozioł Pszczoły, osy czy szerszenie, choć są nieodłącznym elementem lata, to ich użądlenia mogą być bardzo bolesne i niebezpieczne.- Jeżeli jest nasilony świąd w miejscu ukąszenia, stosujemy domowe sposoby, schłodzenie miejsca, aby złagodzić ten świąd - mówi lekarz-alergolog z PUM-u w Szczecinie Iwona Poziomkowska-Gęsicka.Jednak to nie wszystko w przypadku niektórych osób mogą się skończyć wstrząsem anafilaktycznym.- Są to pacjenci z reakcją uogólnioną, czyli skóra i duszności, skóra i wymioty, skóra i spadek, ciśnienia czy utrata przytomności - dodaje Poziomkowska-Gęsicka.Zaburzenia równowagi, bóle brzucha, przyspieszenie rytmu serca, duży obrzęk i ból to objawy, które powinny zapalić w naszej głowie czerwoną lampkę. To właśnie te symptomy mogą świadczyć o wystąpieniu wstrząsu anafilaktycznego. Ten wymaga natychmiastowej interwencji medycznej.