Robot coraz częściej pomaga przy operacjach

Robot Da Vinci. Fot. 109. Szpital Wojskowy z Przychodnią

Da Vinci króluje nie tylko w sztuce, ale także w medycynie. W Polsce rośnie liczba zabiegów wykonanych z pomocą tego robota.

2024 rok był pod tym względem rekordowy, gdyż takich operacji wykonano o 70 procent więcej niż w roku 2023. Zostały one przeprowadzone w ponad 100 szpitalach w Polsce - w tym w trzech w Szczecinie.



Te placówki to Szpital Wojewódzki na Arkońskiej, szpital na Pomorzanach i 109. Szpital Wojskowy w Szczecinie.



- Rok 2024 zakończył się wynikiem łącznie 164 operacji z wykorzystaniem systemu Da Vinci - mówi Tomasz Owsik Kozłowski, rzecznik prasowy Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie.



- W samym 2023 roku wykonaliśmy 410 takich zabiegów, a w 2024 już 454. To dowód na to, że chirurgia robotyczna staje się standardem w leczeniu wielu schorzeń - podkreśla Mateusz Iżakowski, rzecznik prasowy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie.



W 109. Szpitalu Wojskowym pracują dwa zespoły, które operują z wykorzystaniem chirurgii robotycznej. Urolodzy od marca tego roku, a chirurdzy od kwietnia. Łącznie przeprowadzili 34 zabiegi.



Jesienią do robotycznego stołu zasiądzie kolejny zespół urologów i chirurgów. Łącznie więc w Szpitalu Wojskowym operować będą cztery zespoły.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski