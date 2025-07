Ostatnie dni na zgłoszenie się do konkursów

To ostatnie dni na zgłoszenia młodych naukowców i artystów. 20 lipca mija termin wysyłania projektów naukowych na konkurs Innowator Pomorza Zachodniego.

Doktoranci lub pracownicy naukowi, którzy w ciągu ostatnich 5 lat uzyskali stopień doktorski i pracują w jednostkach naukowych z siedzibą w naszym województwie, mogą przesyłać zarówno teoretyczne koncepcje jak i praktyczne rozwiązania. Do wygrania 30 tysięcy złotych na promocję własnej działalności naukowej.To także finalny dzień zgłaszania się na Festiwal Młodych Talentów. Spośród wszystkich muzyków jury wyłoni 10 zespołów lub solistów, którzy 3 października będą rywalizować w Domu Kultury Słowianin. Do koncertu finałowego zakwalifikuje się najlepsza trójka. Główna nagroda to dystrybucja cyfrowa singla, działania promocyjne i 5 tysięcy złotych.Do obu wydarzeń zgłaszać można się na stronach organizatorów.