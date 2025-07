Nocny maraton rusza w ten weekend

11. Nocny Portowy Maraton Szczeciński ruszy w ten weekend. Uczestnicy przebiegną ulicami Szczecina w nocy z soboty na niedzielę.

Biegacze na trasie miną najpopularniejsze miejsca stolicy Pomorza Zachodniego, takie jak Zamek Książąt Pomorskich, Brama Portowa czy Stocznia "Wulkan". Start o godz. 23 na stadionie miejskim imienia Floriana Krygiera.Dekoracja i wręczenie nagród pieniężnych najlepszym biegaczom odbędzie się dopiero w niedzielę - przypomina Michał Piersiński - dyrektor maratonu.- W związku z tym, że jesteśmy biegiem nocnym i ludzie w środku nocy dobiegają do mety i musielibyśmy ich tam trzymać - mówimy, idźcie teraz odpocząć. Zapraszamy was na godzinę 11 do ogrodu w Śródmieście na ulicy Wielkopolskiej - mówi Piersiński.Organizacja maratonu wiąże się ze zmianą w kursowaniu nocnych linii komunikacji miejskiej. Ulice, na których organizowany jest bieg, będą od godz. 23 do 5 rano wyłączone z ruchu dla samochodów.