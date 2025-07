Biegi, atrakcje dla dzieci, pokazy - rusza nocny maraton

Przed nami 11. Nocny Portowy Maraton Szczeciński. Wystartuje o godz. 23 na płycie głównej stadionu imienia Floriana Krygiera. Maratończycy okrążą Szczecin w dwóch pętlach - ci którzy wybrali jedynie półmaraton po pierwszej z nich zakończą bieg.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Zawody potrwają do godziny 5 rano - informuje dyrektor biegu Michał Piersiński. Apeluje jednocześnie do mieszkańców miasta o wyrozumiałość.- Bardzo proszę współmieszkańców, żeby byli wyrozumiali tego dnia, jeśli w niektórych miejscach będzie zbyt głośno, to jest tylko parę godzin - mówi Piersiński.Tegorocznej imprezie biegowej towarzyszyć będzie także wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży. Od 16 w okolicach stadionu miejskiego zaplanowano miasteczko sportowe z wieloma dyscyplinami - dodaje Michał Piersiński.- Będzie tenis stołowy, będzie pokaz boksu od trenerów Skorpiona Szczecin, będzie gimnastyka artystyczna z drużyny Crystal Szczecin. Jeszcze można się zapisać inaczej niż bieg już dla tych dorosłych. Serdecznie zapraszam, będzie naprawdę dużo frajdy - mówi Piersiński.W maratonie pobiegnie z mikrofonem również nasz reporter - Jakub Tomala.