Koncerty, parady, pokazy - Chojna świętuje

Puchar Polski Strong Man, parada orkiestr dętych oraz liczne występy zespołów muzycznych - takie atrakcje czekają na uczestników kolejnego dnia tegorocznych Dni Chojny.

godz. 12:00 Puchar Polski Strong Man

godz. 16:00 Parada Orkiestr Dętych

godz. 17:00 II Igrzyska Miejskie - zawody sportowe

godz. 19:00 VHS

godz. 20:30 FLuID

godz. 22:00 Skubas

godz. 23:30 Pokaz Światło i Dźwięk

Jednym z zespołów będzie grupa FLUID - mówi członek zespołu Przemysław Kaweński.- Cieszymy się bardzo, że po raz kolejny możemy gościć w tak cudownym, de facto naszym mieście, bo zespół Fluid pochodzi z Chojny. Odliczamy oczywiście już godziny do naszego koncertu - mówi Kaweński.Do udziału w imprezie zachęcają także jego uczestnicy oraz władze gminy Chojna.- Impreza jest rewelacyjna. Ja zawsze co roku jestem, uczęszczam. Tu zawsze warto być - mówi mieszkanka Chojny.- Kochani, to jest naprawdę wyjątkowy czas. Przyjeżdżajcie, zobaczycie, że nie będziecie żałować - mówi burmistrz gminy Chojna Barbara Rawecka.Sobotnie obchody święta miasta zakończy wieczorny pokaz "Światło i Dźwięk". Początek o godzinie 23.30 na placu Konstytucji 3 Maja w Chojnie.Sobotni program: