Korki w drodze nad morze [AKTUALIZACJA]

Ogromne korki tworzą się w naszym regionie na kilku nitkach dojazdowych do pasa nadmorskiego.

Godz. 14

Godz. 13

Godz. 11

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Kolizja samochodu osobowego z TIR-em na S3 w kierunku Szczecina. Do zdarzenia doszło przed węzłem Gryfino. Zablokowany jest jeden pas ruchu.Ogromny korek utrzymuje się na drodze szybkiego ruchu S3 na nitce dojazdowej do pasa nadmorskiego. Kierowcy jadący od strony Gorzowa Wielkopolskiego muszą hamować już w okolicach węzła Klucz. Ten zator utrzymuje się aż do węzła Kliniska, czyli ma około dwudziestu kilometrów.Jadącym od strony Gorzowa Wielkopolskiego - w kierunku pasa nadmorskiego - niezmiennie zalecamy obecnie trasę alternatywną - od węzła Pyrzyce przez Stargard, Maszewo, Nowogard oraz Golczewo.Pierwszy widoczny jest już na drodze szybkiego ruchu S3 w okolicach węzła Klucz. Ten zator sięga niemal węzła Gryfino. Drugi korek utworzył się przed dojazdem do węzła Rzęśnica. Jadąc w kierunku Gdańska i Świnoujścia utkniemy już w okolicach węzła Podjuchy.Podróżującym od strony Gorzowa w kierunku pasa nadmorskiego zalecamy obecnie trasę alternatywną - od węzła Pyrzyce przez Stargard, Maszewo, Nowogard oraz Golczewo.