Droga krajowa nr 22 w Ostrowcu zablokowana. 11-latek wjechał hulajnogą pod ciężarówkę.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Z obrażeniami ciała trafił do szpitala. Utrudnienia potrwają do godziny 17.Natomiast na wojewódzkiej drodze nr 175 osobówka wypadła z drogi i uderzyła w drzewo. Do zdarzenia doszło między miejscowościami Konotop a Poźrzadło Wielkie. Pomocy medycznej potrzebował kierowca. Trafił pod opiekę ratowników medycznych. Droga jest przejezdna.