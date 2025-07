Rusza remont torowiska na ulicy Matejki w Szczecinie - będą utrudnienia [ZDJĘCIA]

Ważna informacja dla kierowców oraz pasażerów szczecińskiej komunikacji miejskiej. Od poniedziałku rozpoczyna się całkowita przebudowa torowiska wzdłuż ulicy Matejki - informuje Paulina Łątka z Urzędu Miasta.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

- Ten remont zakłada czy obejmuje przede wszystkim wymianę konstrukcji podsypkowej torowiska wraz z drenażem i rusztem torowym. Będzie trwał 4 miesiące i w tym czasie tramwaje będą kursowały bez zmian, z tym, że po jednym torze wahadłowo - mówi Łątka.Zmiany w tej części Szczecina dotyczyć będą także kierowców. Od poniedziałku ulica Matejki zostanie czasowo zawężona. Utrudnienia dotyczyć będą odcinka od placu Rodła do skrzyżowania z ul. Malczewskiego i to w obu kierunkach.Kolejne zmiany w organizacji ruchu wprowadzane będą tu etapami. Prace torowe na ulicy Matejki potrwać mają do listopada tego roku.