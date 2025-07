Prelekcje pro-life podczas pielgrzymek, promocja wolontariatu to niektóre wakacyjne aktywności szczecińskiej Fundacji Małych Stópek. Organizacja znana z działalności edukacyjnej w zakresie ochrony życia poczętego zachęca do udziału w warsztatach dla dzieci i młodzieży, które odbędą się na przełomie lipca i sierpnia.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

"Wakacje ze Stópkami" w ostatnim tygodniu lipca i pierwszych dniach sierpnia to:- Ciekawe zajęcia, rozmowy i spotkania w duchu wartości, które mają uczyć wrażliwości i szacunku do życia człowieka na każdym jego etapie - mówi Anna Piotrowska z Fundacji Małych Stópek i podkreśla, że wśród tych zajęć będzie okazja do wolontariatu przy różnych materiałach pro-life.A że ideę trzeba podtrzymywać przekonuje ks. Tomasz Kancelarczyk, prezes Fundacji Małych Stópek.- Nasze prelekcje w czasie pielgrzymek są chętnie przyjmowane przez pielgrzymów, strudzonych drogą. Pielgrzymujemy, mówiąc o działaniach fundacji, idei obrony życia, głosząc to, co św. Jan Paweł II nazywał Ewangelią życia, więc doświadczanie wartości piękna życia - mówi Kancelarczyk.Więcej szczegółów na stronie fundacji . Fundacja Małych Stópek na co dzień pomaga m.in. samotnym matkom w trudnej sytuacji materialnej, które samotnie wychowują dzieci, a także kobietom, które zrezygnowały z aborcji i nie mogą liczyć na pomoc rodziny.