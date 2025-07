Rozbudowa szpitala w Gryficach

Trwa rozbudowa i modernizacja SOR-u w Gryficach.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Rozpoczęły się prace w tzw. strefie żółtej. Rejestracja pacjentów odbywa się już w stałej lokalizacji. W budynku tym znajduje się również biletomat dla osób zgłaszających się samodzielnie.Jak podaje portal Gryfice.24.online, poczekalnię utworzono w specjalnie przygotowanym łączniku między budynkami, tuż obok rejestracji. Miejsce to jest odpowiednio oznakowane.Ruch pacjentów kierowanych do Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej oraz oddziałów szpitalnych odbywa się teraz przez wejście główne do przychodni. Pacjenci SOR poruszają się teraz wyłącznie wewnętrznymi drogami, przez odnowiony obszar konsultacyjny.Koszt inwestycji to prawie 9 milionów złotych.