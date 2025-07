Prace na S3 w okolicach Troszyna na finiszu

To ostanie tygodnie prac przy budowie zachodniopomorskiego odcinka drogi szybkiego ruchu S3. Do ich zakończenia brakuje jeszcze udrożnienia okolic węzła Międzyzdroje oraz fragmentu między Wolinem, a Troszynem.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Tu prace są już niemal na finiszu - mówi Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie.- Do wykonania zostało około 500 metrów warstwy ścieralnej nawierzchni na jezdni głównej w rejonie Troszyna. Tam te prace trwają i powinny się w ciągu najbliższego tygodnia zakończyć - mówi Grzeszczuk.Mateusz Grzeszczuk dodaje, że samo układanie nowej nawierzchni nie zakończy jednak prac drogowych na tym odcinku.- Tam też są do wykonania pewne fragmenty jezdni dodatkowych po to, aby zlikwidować tymczasowe skrzyżowania, ponieważ mamy tam dwa tymczasowe skrzyżowania. Jedno w samym Troszynie i drugie między Troszynem a Wolinem - dodaje Grzeszczuk.W ocenie Mateusza Grzeszczuka finisz prac na tym odcinku powinien nastąpić jeszcze przed końcem wakacji. Więcej na ten temat w niedzielnej audycji Lato Kierowców o godzinie 13.