Trwają badania bakterii cholery wykrytej u pacjentki ze Stargardu

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]

Dwa niezależne laboratoria potwierdziły wykrycie bakterii cholery u starszej kobiety ze Stargardu. Pacjentka przebywa obecnie w szpitalu wojewódzkim w Szczecinie, a służby sanitarne szukają źródła choroby.

Teraz musimy czekać na wyniki badań - przekazał Paweł Mayko z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.



- Są pobrane próbki, został zrobiony posiew i po prostu czekamy na wyniki, a kiedy będą to trudno mi jest powiedzieć, bo to w zależności po prostu jak długo ta procedura diagnostyczna będzie trwała - mówi Mayko.



W niedzielę konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych profesor Miłosz Parczewski przekazał, że u pacjentki wyryto bakterię cholery. Prowadzone są obecnie badania, czy jest ona toksynotwórcza. W mojej ocenie szansa, że jest ona toksyczna, jest niewielka - przyznała prof. Joanna Zajkowska z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.



- Pacjentka nie wyjeżdżała poza Polskę, natomiast u nas żywność jest kontrolowana. To musiałby być jakiś niezwykły zbieg okoliczności, żeby doszło do takiego zakażenia - mówi Zajkowska.



Stan pacjentki jest stabilny - mówi Tomasz Owsik-Kozłowski, rzecznik prasowy Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie.



- Personel ma wieloletnie bogate doświadczenie, a więc pacjentka z podejrzeniem choroby zakaźnej, znajdująca się w oddziale zakaźnym pod opieką lekarzy zakaźników, nie jest niczym absolutnie wyjątkowym dla szpitala - mówi Owsik-Kozłowski.



Na kwarantannie jest 26 osób, a ponad 80 objęto nadzorem sanitarnym. To pierwszy przypadek cholery w Stargardzie i pierwszy w Polsce od 2019 roku. Służby sanitarne apelują o przestrzeganie zasad higieny i zaleceń epidemiologicznych.