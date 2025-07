Jeżykowo niedługo się powiększy, ale jest też pewien apel [WIDEO, ZDJĘCIA]

To schronienie dla jeży, które przeszły leczenie w Fundacji Dzikich Zwierząt. Co roku przebywa tam około stu zwierząt, a teraz w planach jest rozbudowa.

- Myślę, że za 3-4 tygodnie planujemy poszerzyć to jeszcze bardziej, dlatego że tych jeży zimujących jest coraz więcej. Jedna z firm szczecińskich wsparła mnie i będą wykonane klatki wewnętrzne w tym Jeżykowie, które jest miejscem pośrednim między zimowaniem a szpitalikiem - mówi Marzena Białowolska-Barnyk, założycielka fundacji.Poza jeżami w fundacji przebywają też inne zwierzęta, między innymi wiewiórki, które do prawidłowego rozwoju potrzebują drzew iglastych w swoich wolierach.- I jeżeli ktoś ma na podwórku połamany duży czubek sosny, świerku, czyli iglastych drzew, albo ma takie drzewko, które jest poświąteczne, gdzieś tam stoi, no to ja bym była wdzięczna za wszelkiego rodzaju iglaki na wysokość 3,5-4 metrów - apelowała.Drzewka posłużą wiewiórkom do budowy gniazd i piłowania zębów. W sprawie oddania iglaków można kontaktować się z fundacją przez wiadomość prywatną na Facebooku Edycja tekstu: Jacek Rujna