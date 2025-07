Pomocni seniorzy na wagę złota w Szczecinie

Aktywni Seniorzy ze Szczecina poszukiwani. Centrum Usług Społecznych uruchamia projekt Social Silver i otwiera drzwi Centrum Aktywności i Wolontariatu Seniorów.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Projekt zakłada aktywizację osób starszych, poprzez różnorodne zajęcia - mówi rzecznik instytucji Maciej Homis.- Będą mogli wziąć udział w różnego rodzaju zajęciach sportowych, będą organizowane wyjścia kulturalne czy spotkania z ciekawymi osobami właśnie w tych centrach. Ale co do zasady mają być to też miejsca, które skupiają aktywnych seniorów, którzy też chcieliby działać jako wolontariusze, którzy chcieliby pomóc innym seniorom - mówi Homis.Pierwsze spotkanie odbędzie się 29 lipca o godzinie 15 w budynku CUSu przy ul. Sławomira 9a.