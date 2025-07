Cyberprzestępczość, czyli Pogodno ma nowy mural [ZDJĘCIA]

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]

Powstał z inicjatywy Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Przedstawia m.in. postaci dwóch cyberstrażników z tarczami - mają one chronić przed zagrożeniami w internecie.



- Kolory, jakaś część auta, jakieś pióra, może koń... - Obrońcy ludzkości, policja, obrońcy obywateli. - Technologia, komputer, telefon, port, statki, przeładunki. - Jest kolorowy, żywy. Warto ludzi uświadamiać o zagrożeniach. - Tutaj bez przerwy były brzydkie bohomazy, a teraz będzie ładne. Na pewno lepiej to wygląda - oceniali szczecinianie.



Wybrane przez autora sceny nawiązują m.in. do bezpieczeństwa energetycznego i przedstawiają postaci: bankiera, kobietę i dziecko z telefonem w ręku.



- Autorowi zależało na tym, aby mural zatrzymywał oraz zastanawiał osoby, które przechodzą obok dzieła tworząc ciekawą dekorację, która nawiązuje m.in. do działalności nowo powstałej inwestycji, jaką jest Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości Zarząd w Szczecinie – wytłumaczył młodszy aspirant Piotr Jaworski z zachodniopomorskiej policji.



Nowy element street artu można zobaczyć przy rondzie Karskiego.



