Ceny nieruchomości w Szczecinie. Ekspert: jesteśmy w okresie stabilizacji i spadku cen

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Rynek mieszkaniowy w Szczecinie zbliża się do progu 10 tysięcy złotych za metr kwadratowy.

W tym samym czasie zwiększa się również popyt na mieszkania. Szczecinianie nadal wolą zbierać na własne M niż wynajmować.



Mieszkańcy Szczecina zwracają uwagę na galopujące w ostatnich latach ceny nieruchomości. Te sprzed kilku lat są nieporównywalne z obecnymi.



- Wzrost cen jest ogromny, jeśli chodzi o nieruchomości. My akurat kupowaliśmy mieszkanie przed COVID-em, na samym początku COVID-a. Różnica jest między teraz a tym, co my płaciliśmy, to około 500 tysięcy - mówiła jedna ze szczecinianek



Przemysław Wojnarowski, analityk rynku nieruchomości wskazuje, że pomimo wzrostu jesteśmy w okresie stabilizacji i spadku cen.



- W perspektywie ostatnich 10 lat ceny skoczyły ponad dwukrotnie i to jest niedobra informacja dla kupujących. Akurat jesteśmy w okresie spadku cen i korekty - wskazał.



Zdaniem ekspertów na zakup przeciętnego mieszkania potrzeba zaoszczędzić około 8 rocznych pensji. Kilka lat temu wystarczyło 5.



Więcej w tej sprawie w popołudniowej audycji Tematy i Muzyka na naszej antenie po godz. 17.



Edycja tekstu: Jacek Rujna