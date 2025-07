Siedziba RCK na Niebuszewie do remontu

Nowy lokal mieścić się będzie w kamienicy przy ul. Słowackiego. To zwiększy możliwości udzielania pomocy i wsparcia. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Rozpoczął się remont budynku, w którym powstanie Regionalne Centrum Kryzysowe na lewobrzeżu Szczecina.

Nowy lokal mieścić się będzie w kamienicy przy ul. Słowackiego. To zwiększy możliwości udzielania pomocy i wsparcia.



- Lokal przy Słowackiego daje nam bardzo duże możliwości, bo to jest ponad 200 metrów do zagospodarowania. Będą tam bardzo komfortowe warunki. Powstaną sale do terapii, sale do spotkań grupowych, indywidualnych; będzie to na pewno fajne miejsce - ocenił rzecznik Centrum Usług Społecznych, Maciej Homis.



Koniec przebudowy planowany jest jeszcze w tym roku. Natomiast osoby potrzebujące wsparcia mogą odwiedzać punkty działające przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie na lewobrzeżu i przy ul. Struga na prawobrzeżu.



Na osoby w kryzysie czeka pomoc psychologiczna, pedagogiczna, ale i możliwość konsultacji na przykład z prawnikiem.



- Ze wsparcia mogą skorzystać wszyscy mieszkańcy naszego miasta, nie mamy tutaj żadnych ograniczeń. Pomoc jest darmowa, można skorzystać z tego wsparcia wedle własnych potrzeb. Może być to jednorazowe spotkanie, mogą być to wizyty kontynuacyjne, taka dłuższa terapia - dodaje Homis.



Regionalne Centra Kryzysowe są otwarte przez cały tydzień, kontakt możliwy jest telefonicznie.



Edycja tekstu: Jacek Rujna