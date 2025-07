Kronika, obrazy i kryształy - zarzuty za okazałą listę skradzionych dzieł

Kradzież wersji kolekcjonerskiej Kroniki Galla Anonima oraz ponad trzystu drogich obrazów i kolekcji kryształów zarzuca czterem mężczyznom szczecińska prokuratura.

Do Sądu Okręgowego w Warszawie trafił już akt oskarżenia w tej sprawie. Obejmuje on także paserstwo czyli pomoc w sprzedaży. Zarzuty wobec podejrzanych dotyczą kradzieży za prawie dwa miliony złotych. Według prokuratury działali na terenie Warszawy, Otwocka i Katowic od 2018 do 2024 roku.Tylko jeden z nich przyznał się do winy. Za zarzucone podejrzanym przestępstwa grozi im od roku do 10 lat więzienia.