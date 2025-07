"Dzieci społeczne" pozostawiane w szczecińskich szpitalach. Jest ich coraz więcej [ZDJĘCIA]

Fot. Mateusz Iżakowski - USK2 PUM w Szczecinie Fot. Mateusz Iżakowski - USK2 PUM w Szczecinie Fot. Mateusz Iżakowski - USK2 PUM w Szczecinie

Przybywa noworodków, które po urodzeniu są zostawiane w szpitalu. W placówce na szczecińskich Pomorzanach rocznie to około 30 maluchów.

Nazywa się je dziećmi społecznymi.



- W styczniu odbyło się spotkanie, podczas którego dyskutowaliśmy, jak rozwiązać ten problem. Niestety, minęło pół roku, a do kolejnego spotkania nie doszło - przyznał Mateusz Iżakowski, rzecznik szpitala.



- W szpitalu gościliśmy wicewojewodę, przedstawicieli urzędu marszałkowskiego i miasta. Padły na tym spotkaniu zapewnienia, że władze przyjrzą się problemowi. Minęło pół roku i do tej pory nic w tym kierunku nie drgnęło - powiedział.



Izabela Wojtczak, zastępczyni dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej UW w Szczecinie przekonuje, że do kolejnego spotkania dojdzie, ale kiedy - nie wiadomo.



- Trwają konsultacje społeczne i będzie wprowadzona zmiana ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Do czasu, kiedy nie będzie ta ustawa miała możliwości nabrania mocy, nie będziemy mogli się spotkać - zaznaczyła Wojtczak.



Personel szpitala ma nadzieję, że rozmowy zaczną się jak najszybciej.



Ponad połowa noworodków zostaje w szpitalu, bo matka w trakcie porodu była pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Co czwartego szpital zatrzymuje na wniosek opieki społecznej, a co piąty jest porzucony przez rodziców.



- Problemem jest nie liczba tych dzieci, tylko czas przebywania z nami w klinice. Najczęściej około trzech miesięcy, a rekordziści przebywają i siedem miesięcy - wylicza prof. Beata Łoniewska, kierowniczka Kliniki Patologii Noworodka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie.



W Klinice Patologii Noworodka w szpitalu na szczecińskich Pomorzanach przebywa obecnie troje dzieci.



Edycja tekstu: Jacek Rujna