Świętokrzyskie przejmuje wybrzeże Bałtyku

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Smaki regionu, kino 5D i przewodniki o zachwycających zakątkach Polski - tak przedstawiciele woj. świętokrzyskiego zachęcają w Świnoujściu do odwiedzenia ich stron.

Gwoździem programu jest Krystian Herba, sześciokrotny rekordzista księgi Guinnessa w trialu rowerowym.



- Dzisiaj pokażę akrobację na rowerze do trialu. To jest dość specyficzny rower, który nie ma siodełka. Będzie też na przykład salto na piłce, które w Polsce jest wykonywane wyłącznie przeze mnie, więc myślę, że będzie dość widowiskowo - zachęcał do oglądania.



- To już jest dziesiąte miasto, które odwiedzamy na wybrzeżu. Największym zainteresowaniem się cieszy - jak zwykle - kapsuła Kino 5D, gdzie możemy w sposób fantastyczny przenieść się do świętokrzyskiego, poznać jego uroki - Anna Chałacińska, specjalista do spraw promocji.

- Co pani tutaj wzięła? - dopytywała reporterka Radia Szczecin.

- To jest "Rowerowe świętokrzyskie, propozycje tras i wycieczek rowerowych" - usłyszała w odpowiedzi.



Na miejscu można także wziąć udział w warsztatach rękodzieła i zdegustować lokalne przysmaki. Wszystkie atrakcje są za darmo, a znajdyją się na placu między Muszlą Koncertową a ul. Trentowskiego do godz. 21.