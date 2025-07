Grenoble 2007. W Świnoujściu upamiętnili ofiary tragicznej pielgrzymki

W świnoujskiej parafii pod wezwaniem Gwiazdy Morza, odbyła się wieczorna msza upamiętniająca ofiary katastrofy autobusowej pod Grenoble we Francji. Uczestniczyły w nich zarówno rodziny i przyjaciele osób, które zginęły tragicznie, jak Ci, którzy ocaleli.

- Co roku staramy się upamiętnić ten dzień, 22 lipca. Jak mówię o tym, to zawsze przyszywa mnie dreszcz. Jeśli chodzi o mnie, to rzeczywiście długo trwała rehabilitacja, bo prawie po dwóch latach wróciłam do pracy i zawdzięczam życie francuskim lekarzom - przyznała p. Jowita Chorzępa.





- To wspomnienie pozostaje. Mamy z koleżanką już trwały rytuał: odwiedzamy groby, zjadamy razem obiad wspominając te trudne chwile, idziemy na mszę... A ja wieczorem zawsze tą dokumentację z minionego czasu - dodała p. Lidia Kropska.



Edycja tekstu: Jacek Rujna

Tragedia miała miejsce 18 lat temu. Jej uczestnikami było 50 osób. Przeżyły 24 osoby, 6 z nich ze Świnoujścia. Tak wspominają tragiczne zdarzenia.Do tragedii doszło 22 lipca 2007 roku o godzinie 9.30. Autokar przewoził wracających z pielgrzymki z Sanktuarium Matki Boskiej w La Salette.