Policja zatrzymała poszukiwanych mężczyzn

Jeden ukrywał się na poddaszu, drugiego znaleźli na klatce schodowej. Policjanci z nadmorskich patroli zatrzymali dwóch poszukiwanych mężczyzn.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Jednego znaleźli na poddaszu mieszkania w Dziwnowie. 40-latek poszukiwany był do odbycia kary 10 miesięcy więzienia za kradzieże. Mężczyzna został przewieziony do Zakładu Karnego w Nowogardzie.Drugi poszukiwany wpadł w ręce policjantów na klatce schodowej w Międzyzdrojach. 32-latek był poszukiwany do odbycia kary 3 lat więzienia za rozbój i paserstwo. Mężczyzna również przewieziony został do zakładu karnego.