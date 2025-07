Przybywa dzieci społecznych w szczecińskim szpitalu

Te dzieci miesiącami czekają w szpitalach na kochające rodziny. Mowa o dzieciach społecznych, których z roku na rok przybywa.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

W Klinice Patologii Noworodka w szpitalu na szczecińskich Pomorzanach przebywa obecnie troje dzieci. Ponad połowa noworodków zostaje w szpitalu, bo matka w trakcie porodu była pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Co czwartego szpital zatrzymuje na wniosek opieki społecznej, a co piąty jest porzucony przez rodziców.- W placówce na szczecińskich Pomorzanach rocznie to około 30 maluchów, mówi prof. dr hab. n. med. Beata Łoniewska, kierownik Kliniki Patologii Noworodka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie. - Problemem może jest nie ilość tych dzieci, tylko czas przebywania w klinice.W styczniu odbyło się spotkanie, podczas którego dyskutowaliśmy jak rozwiązać ten problem. Niestety minęło pół roku, a do kolejnego spotkania nie doszło, przekazał Mateusz Iżakowski, rzecznik szpitala.- Padły wówczas na tym spotkaniu zapewnienia, że władze przyjrzą się problemowi - mówi Iżakowski.Izabela Wojtczak, zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej w Urzędzie Wojewódzkim przekonuje, że do kolejnego spotkania dojdzie, ale kiedy nie wiadomo.- Będzie wprowadzona zmiana ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. I do czasu, kiedy nie będzie ta ustawa miała możliwości nabrania mocy, nie będziemy mogli się spotkać - mówi Wojtczak.