W gminie Dolice będą wybory uzupełniające

Będą wybory uzupełniające do Rady Gminy Dolice. To w związku ze zrzeczeniem się mandatu radnej Beaty Niemyskiej.

Zarządzenie w tej sprawie wydał Wojewoda Zachodniopomorski. To oznacza, że w okręgu wyborczym nr 2 nowego brakującego radnego wyborcy wskażą w niedzielę 12 października.Potencjalni kandydaci na radnego swoje zgłoszenia powinni kierować do Gminnej Komisji Wyborczej w Dolicach najpóźniej do dnia 8 września do godziny 16.