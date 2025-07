Egzotyczne rośliny coraz bardziej popularne w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Moda na egzotykę na dobre rozgościła się w szczecińskich ogrodach. Coraz częściej zamiast tradycyjnych roślin pojawią się te bardziej dzikie jak palmy, figi i bananowce.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Efekt? Ogród, który przypomina wakacje w tropikach, jak ten pana Krzysztofa Wragi przy ulicy Krzywej na szczecińskich Gumieńcach. Przez kilka lat w swoim ogrodzie zgromadził kilkadziesiąt egzotycznych roślin.- Już widzimy w Szczecinie całkiem sporo ogrodów, gdzie te rośliny się spotyka. Zmieniło się to, że podróżujemy. Widzimy te rośliny w naturalnych warunkach i chcemy mieć namiastkę tego ogrodu egzotycznego, tych fajnych i innych takich roślin całkiem niż to, co w naszej florze - mówi Wraga.Właściciele ogrodów chętniej eksperymentują z roślinami, które kilka lat temu uznawano za trudne do utrzymania w naszym klimacie, a nie są - przyznają Agnieszka Radziewicz i Teresa Patora z "Rajskiego Ogrodu" w Szczecinie.- Są teraz w modzie rośliny egzotyczne. Klienci chętnie sięgają po: oliwki, palmy, mandarynki, juki, bananowce, strelicje. To bierze się z podróży. Zaczyna klimat też sprzyjać. Dbamy o nie normalnie, są specjalne nawozy do roślin śródziemnomorskich i ziemia. Normalnie się obsługujemy jak z rośliną domową, czy z rośliną w ogrodzie - mówią Agnieszka Radziewicz i Teresa Patora.Najlepsze warunki dla roślin egzotycznych w Polsce występują w zachodnich i południowo-zachodnich rejonach kraju, gdzie zimy są łagodniejsze, a okres wegetacyjny dłuższy.