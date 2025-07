Sztuczna inteligencja pomaga nam w pracy, ale może być też zagrożeniem

Wykorzystywanie narzędzi AI już nikogo nie dziwi, jednak powinniśmy być szczególnie ostrożni i sprawdzać, czy informacje które pobieramy są prawdziwe.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Sztuczna inteligencja może przyspieszyć naszą pracę. Czy i jak wykorzystują AI na co dzień, szczecinian zapytał reporter Radia Szczecin Jakub Tomala.- Na razie nie, ale syn jest informatykiem i dużo tego używa. Same zdjęcia, program wyłapie, które są fejkami, które są normalne, ale niektórzy ludzie tego nie sprawdzą - mówi szczecinianin.Radca prawny Maciej Lis tłumaczy, że możemy nie mieć świadomości, jak często działa na nas sztuczna inteligencja.- Udają marketerów, dzwonią do nas i próbują nam wcisnąć różne rzeczy. My jako osoby, które chcą mieć dostęp do różnych informacji, chcemy wiedzieć, że z takim chatbotem rozmawiamy nie z prawdziwą osobą - mówi Lis.Wykorzystując AI, nie powinniśmy podawać danych, których nie chcemy upubliczniać. Wyszukiwarki potrafią je pobierać i wykorzystywać w odpowiedziach dla innych użytkowników.