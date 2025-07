Ulica Narutowicza w Szczecinie bez wody.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Jak informuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji doszło tam do awarii sieci. Wody nie będzie do godziny 22 na odcinku od ul. Kusocińskiego do Piastów.Dla mieszkańców udostępniony będzie beczkowóz.