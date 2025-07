Prostsza droga do Krzywego Lasu [ZDJĘCIA]

Droga do Krzywego Lasu w Pniewie koło Gryfina poprawiona. Aby ułatwić dotarcie do tej ważnej atrakcji turystycznej powstała nowa ścieżka edukacyjna, nowe oznakowanie, oświetlenie oraz miejsca parkingowe - wylicza burmistrz Gryfina Mieczysław Sawaryn.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

- Był to wielki mankament gminy Gryfino. Ja tam wielokrotnie spotykałem ludzi z Japonii, z Ameryki Północnej, Południowej i naszych sąsiadów z zagranicy. Dostać się było dla miejscowych łatwo, natomiast dla ludzi, którzy przyjeżdżali, żeby ten las odkryć, nie było dobrego oznaczenia - tłumaczy Sawaryn.Odwiedzający to miejsce przyznają, że nowa infrastruktura pomaga się nie zgubić - gorzej z zaparkowaniem.- Dotarliśmy samochodem, jest bardzo dobrze. - Ten las tutaj jest od stu lat. Tak, że chcę zobaczyć na żywo, nie tylko na zdjęciach. - Powinno być o wiele więcej miejsc parkingowych patrząc na to, ile tutaj osób przyjeżdża. - Na parkingu były dwa miejsca, to za mało. Musieliśmy czekać, aż auto wyjedzie - mówią odwiedzający.Krzywy Las pod Gryfinem powstał w latach 30. XX wieku. Fenomenem tego miejsca jest niezwykły kształt sosen, których pnie tuż przy ziemi zakrzywione są w kształt łuku, a potem rosną pionowo w górę.