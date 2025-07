Kij w szprychy - cena za projekt ścieżki rowerowej cztery razy większa niż budżet

Nowa ścieżka rowerowa wzdłuż alei Wojska Polskiego w Szczecinie pod znakiem zapytania. Miasto unieważniło przetarg na dokumentację projektową tej inwestycji.





Edycja tekstu: Kacper Narodzonek



Jedyna oferta która pojawiła się jej wykonanie była czterokrotnie droższa od zakładanego budżetu. Szczecińskie Inwestycje Miejskie na to zadanie przeznaczyły 250 tysięcy złotych - mówi Piotr Zieliński, rzecznik spółki.- Tak wygląda niestety rynek przetargowy, rynek projektantów. Przygotowujemy ponownie przetarg, będziemy liczyć na to, że zgłosi się więcej firm w zbliżonych wartościach do naszych założeń budżetowych. Na ten moment w kontekście drugiego przetargu nie możemy zdradzić jeszcze jaka to będzie kwota - mówi Zieliński.Sześciokilometrowa ścieżka rowerowa miała połączyć jezioro Głębokie z placem Szarych Szeregów. Nowy przetarg ma być ogłoszony w ciągu kilkunastu dni.