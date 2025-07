Mroźny spacer w środku lata na pikniku w Świnoujściu

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Na spacer w -120 stopniach Celsjusza zapraszają pracownicy Zakładu Opieki Długoterminowej w Świnoujściu. To jedna z większych atrakcji, jakich będzie można doświadczyć w czasie organizowanego przez zakład pikniku.

Przebieżka w srogim mrozie, i to w środku lata, dostępna będzie dla 130 osób. Tyle miejsc przewidziano właśnie na zabiegi krioterapii - mówi prezes ZOD "Fregata" Małgorzata Szewczuk.



- Każdy, kto zadzwoni do nas, będzie mógł skorzystać z darmowego zabiegu krioterapii ogólnoustrojowej. W kriokomorze panuje temperatura -120, a nawet -130 stopni, w związku z tym konieczna jest kwalifikacja lekarska - tłumaczy Szewczuk.



Dodaje, że atrakcji będzie znacznie więcej.



- Na scenie wystąpią lokalne zespoły. Będą warsztaty robienia świec, malowania, decoupage'u. Przyjedzie Woliński Park Narodowy. Zakład Wodociągów ze Świnoujścia przeprowadzi doświadczenia z wodą - dodaje Szewczuk.



Piknik we Fregacie odbędzie się w najbliższą sobotę. Piknik jest organizowany dzięki środkom z Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok.