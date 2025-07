Świnoujście boryka się z problemem porzuconych opon

Fot. pixabay.com / recyclind (CC0 domena publiczna)

Zamiast wywieźć do PSZOK-u, wyrzucają do lasów. Świnoujście boryka się z coraz częstszym podrzucaniem opon samochodowych w niedozwolonych miejscach.

Wojciech Basałygo ze świnoujskiego magistratu przyznaje, że strażnicy miejscy dostrzegają coraz większy problem podrzucania opon do lasów, ale nie tylko.



- Ostatnio ktoś na środku skrzyżowania tuż przy przejściu dla pieszych przy ulicy 11. Listopada porzucił komplet czterech opon - mówi Basałygo.



Dodaje, że ten sposób pozbywania się zużytych opon z punktu widzenia samorządu jest irracjonalny.



- Mieszkańcy Świnoujścia mogą oddać raz do roku komplet czterech opon do PSZOK-u. Całkowicie bezpłatnie, za darmo można przyjechać, zostawić opony. Nie trzeba ich porzucać ani w lesie, ani na ulicy - tłumaczy Basałygo.



W Świnoujściu znajdują się dwa punkty selektywnej zbiórki odpadów - na lewo- i prawobrzeżu.