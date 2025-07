Zachodniopomorskie. Krajobraz po rekonstrukcji

Dotychczas w rządzie zasiadało pięć osób wywodzących się z województwa zachodniopomorskiego. To trzech ministrów i dwóch wiceministrów. W wyniku rekonstrukcji z rządowymi ławami pożegnają się wszyscy ministrowie, kojarzeni z naszym regionem.



Edycja tekstu: Jacek Rujna

Zachodniopomorskie będą reprezentować tylko Arkadiusz Marchewka, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Stanisław Wziątek, podsekretarz w Ministerstwie Obrony Narodowej.Z ministerialną posadą żegna się Sławomir Nitras; od 2023 sprawował funkcję ministra sportu i turystyki. W tym samym roku został wybrany do Sejmu ze szczecińskiej listy Koalicji Obywatelskiej.Nitrasa na stanowisku ministra zastąpi pochodzący z wielkopolski poseł Koalicji Obywatelskiej - Jakub Rutnicki.Katarzyna Kotula wybrana ze szczecińskiej listy Nowej Lewicy nie będzie już ministrą do spraw równości; to stanowisko ma wygasnąć.Nieoficjalnie media podają jednak, że Kotula w rządzie ma pozostać w randze pełnomocnika do spraw równego traktowania. Ma pracować jako sekretarz stanu w kancelarii premiera.Adama Bodnara, który pochodzi z Trzebiatowa na stanowisku Ministra Sprawiedliwości i prokuratora Generalnego zastąpi sędzia Waldemar Żurek z Krakowa.Wiceministrowie Marchewka i Wziątek na razie zostają na swoich stanowiskach, jednak o ich dalszym losie zdecydują ministrowie w ich resortach. To odpowiednio minister infrastruktury Dariusz Klimczak i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, minister obrony narodowej.