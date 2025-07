Czas na kolarstwo górskie. Ale gdzie?

Fot. pixabay.com / Free-Photos (CC0 domena publiczna)

W Szczecinie wciąż są luki na mapie kolarstwa górskiego. W całym regionie powstaje wiele szlaków i tras rowerowych, jednak miłośnicy skoków, zakrętów i przeszkód czują niedosyt.

Jak wskazuje Aleksander Deboa ze Stowarzyszenia Leśne Ścieżki, dobrym miejscem do stworzenia szklaków byłaby Gubałówka.



- Zrobić tam kilka fajnych ścieżek rowerowych, które mogłyby połączyć Las Arkoński z Gubałówką i dać entuzjastom, którzy mieszkają trochę bliżej centrum Szczecina, możliwość użytkowania również w tym terenie - proponuje Deboa.



Stowarzyszenie próbowało również wyznaczyć szlaki na wzgórzu Arkony, jednak na trasie kolizyjnej stanęli piesi.



- Tam jest kilka szlaków turystycznych i te trasy mogłyby się niebezpiecznie krzyżować, aczkolwiek nasza koncepcja była taka, żeby się nie krzyżowały. Mamy projekt, który eliminował kolizyjność; nie spotkał się on z akceptacją - przyznaje.



Fani kolarstwa górskiego ze Szczecina mogą korzystać z Bikeparku Warszewo do trenowania jazdy, bądź udać się do Polic leśną ścieżką, wyznaczoną przez stowarzyszenie.



Edycja tekstu: Jacek Rujna