Szczeciński prąd coraz bardziej zielony

Coraz więcej prądu w naszym mieście pochodzi z odpadów i odnawialnych źródeł energii. Tylko w zeszłym roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji wytworzył ponad 7 i pół tysiąca megawatogodzin ze ścieków, słońca, wody, a także z innych, rzadko spotykanych rozwiązań.





Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Wśród nich jest jedna z dwóch w Polsce turbina prądotwórcza Francisa w Zakładzie Produkcji Wody na Pomorzanach - mówi rzeczniczka prasowa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie, Hanna Pieczyńska.- Ona wykorzystuje do produkcji energii spadek grawitacyjny wody w rurociągu. Gdybyśmy mieli sobie to wyobrazić, to woda, która płynie z jeziora Miedwia, powoduje, że ta energia tej wody produkuje prąd na turbinie - mówi Pieczyńska.W szczecińskim EcoGeneratorze wyprodukowano w ubiegłym roku prąd o wartości ponad 75 tysięcy megawatogodzin. Jak mówi Anna Folkman z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów, w planach jest budowa farmy fotowoltaicznej na Ostrowie Mieleńskim.- Będzie miała powierzchnię około 40 hektarów i ona rzeczywiście miałaby ogromne znaczenie w samowystarczalności energetycznej naszego miasta, bo służyłaby właśnie produkcji energii dla gminy miasto Szczecin - mówi Folkman.Inwestycja ma być gotowa w 2030 roku.